“Abbiamo tanti giovani, gli errori ci stanno”: risentiamo Cioffi in conferenza

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista del match con il Milan

In conferenza stampa ha parlato poco fa Gabriele Cioffi che ha detto: “ Se Zemura è in ripresa? "Da lui pretendo più rabbia e cattiveria, sta crescendo e sono sicuro che Kamara farà una grande partita perché lo sta vedendo rientrare. Da Hassane Kamara mi aspetto quello che mi aspetto da tutta la squadra, una gara cattiva, tosta, perchè l'avversario che abbiamo di fronte merita questo".

"Abbiamo giocatori giovani, che stanno costruendo un background, quindi dobbiamo accettare qualche piccolo errore. Quello di Firenze non lo considero nemmeno un errore individuale, penso che prima di quanto pensiate la squadra eliminerà questo difetto". Queste le parole del tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi .

