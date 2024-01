Cioffi annuncia: “Domani contro il Milan in porta giocherà Okoye”

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista del match con il Milan

In conferenza stampa ha parlato poco fa Gabriele Cioffi che ha detto: “Il mercato non mi distrae nel momento in cui non vedo i giocatori distratti, vedo una squadra con voglia di fare e di dimostrare. Payero? Sta molto bene, ha recuperato, è stata una scelta più che altro precauzionale. Stanno quasi tutti bene perchè Davis ha avuto un affaticamento e non ci sarà".