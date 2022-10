A tener alta la bandiera rossonera contro i blues ci ha pensato la Primavera

Andiamo a vedere la cronaca della gara di ieri tra Chelsea e Milan Primavera. Le azioni più salienti del match di Youth League

Redazione Il Milanista

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla partita ieri per quanto riguarda il Milan Primavera: “Finisce con un pareggio l'avventura in terra britannica del Milan Primavera, che viene fermato dal Chelsea nella terza giornata del Gruppo E di UEFA Youth League. Al Training Centre di Cobham termina 1-1 - al gol di Simić in avvio ha risposto, nella ripresa, Castledine - una partita che lascia la squadra di Abate al comando del raggruppamento con 5 punti, gli stessi del Salisburgo (3 per la Dinamo Zagabria, 2 per il Chelsea) ma con una differenza reti migliore per i rossoneri, che girano la boa del girone d'andata con prospettive incoraggianti”.

La cronaca del primo tempo

“Con le assenze di Gala e capitan Coubis, sostituiti da Marshage e Simić, i rossoneri partono con un piglio deciso e passano in vantaggio al 10' proprio con il difensore serbo, lesto a raccogliere una respinta corta di Curd su una punizione dalla destra di Traorè. L'1-0 permette alla squadra di Abate di impostare il match sui suoi ritmi e su un'intensità elevata, con il Chelsea che esce alla distanza e bussa dalle parti della porta rossonera al 29': una grande diagonale di Simić impedisce a Dyer di calciare in porta. Nava protagonista al 34' con una grande parata su Soonsup-Bell, abile a recuperare palla in pressing su Marshage. Rossoneri vicini al raddoppio al 36' con Zeroli - bella girata su cross di Traorè - ma l'ultimo acuto del primo tempo è dei padroni di casa con il palo colpito da McMahon al 44'”.

La cronaca del secondo tempo

“Avvio di ripresa che vede particolarmente protagonista il Chelsea, alla ricerca del pari. Il Milan si difende con ordine, concede un tentativo mancino al 56' a McMahon ma il pallone finisce alto. Al 65' arriva il pareggio dei Blues: cross di Sturge per Castledine che batte Nava da pochi passi. Il gol subito scuote la squadra di Abate, che si butta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. 67', bella girata del neo entrato Longhi con Curd che blocca in due tempi. 71', traversa del Milan, ancora con Longhi, in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner. 77', ottimo filtrante del debuttante Stalmach per El Hilali, che con un destro a giro insidioso pesca l'ottima parata di Curd. Ancora rossoneri protagonisti all'86' con Alesi, sinistro a giro dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. In pieno recupero l'ultima chance è dei padroni di casa: destro in area piccola di George che sfiora lo specchio, finisce 1-1”.