Aubameyang: “Il mio Milan? Era difficile entrare, erano incredibili”

Dopo la vittoria, intervistato da Prime Video, Pierre Emerick Aubameyang ha parlato (in italiano) del suo passato nelle giovanili rossonere. Prima, però, una battuta sulla gara: “Stasera siamo contenti di aver vinto. Per forza penso che sia stato bellissimo giocare contro il Milan dopo tutti questi anni. E in più oggi sono veramente contento di aver segnato “.

Quando è stato ceduto, sei stato incompreso dal Milan? "No, penso che a quei tempi era difficilissimo entrare in quella squadra, che era incredibile. Poi mi sono battuto in tutta la carriera per trovare la mia strada".