Champions League 2022/23: offerta speciale per gli abbonati alla Serie A

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito ad un'offerta fatta su misura per i tifosi che già sono in possesso dell'abbonamento per assistere alla Serie A 2022/2023.

“I mini pack per le gare della Champions League 2022/23 saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket nelle seguenti modalità: Dal 17 agosto alle 12.00 al 23 agosto alle 23.59 : vendita riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022/23, gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto dell'abbonamento Serie A. Dal 24 agosto alle 12.00 al 25 agosto alle 12.00: gli abbonati che non hanno confermato il proprio posto in precedenza potranno cambiarlo nei settori liberi o confermare il proprio posto se ancora disponibile”.

“I Champions Pack saranno caricati sulla Cuore Rossonero e il prezzo di partenza è di 84€ al Terzo Anello Rosso Centrale. Sono disponibili i mini pack ridotti al prezzo di 99€ per gli Under 16, da acquistare con almeno un intero al Primo Verde Family”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito d un'offerta fatta su misura per i tifosi che già sono in possesso dell'abbonamento per assistere alla Serie A 2022/2023 per quanto riguarda la prossima Champions League. <<<Per quanto riguarda il mercato in entrata, ci sono delle novità: Paolo Maldini ha stilato una lista di possibili obiettivi futuri!>>>