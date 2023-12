CEO Superlega rassicura i tifosi: “Le partite in tv saranno finalmente gratis”

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è appena pronunciata in favore della Superlega. Le parole del ceo della stessa...

"Per i tifosi proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League . Per i club: entrate e spese di solidarietà saranno garantite". Queste le parole a caldo pochi minuti fa quando ha parlato Bernd Reichart, CEO della Superlega.

