Mercato, Milan scatenato! Sky dà l’annuncio: “Ecco chi arriva a gennaio”

Tra il dramma infortuni e varie necessità palesate dal Milan nel corso di questa prima parte di stagione, il mercato di gennaio sarà decisamente importante e particolarmente vivace in casa rossonera. Vi abbiamo sempre anticipato di come i vertici rossoneri si siano messi in moto ormai da diverso tempo alla ricerca dei rinforzi giusti da integrare in rosa a stagione in corso, per dare una mano alla squadra guidata da Stefano Pioli.