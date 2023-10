Cellino difende Sandro Tonali: “Si trova coinvolto in qualcosa di stupido”

L'ex padron di Cagliari e Brescia che ha visto crescere Sandro sin da giovanissimo ha detto la sua su quanto avvenuto nell'ultimo periodo

Al quotidiano inglese "The Telegraph" ha parlato il presidente di Brescia e Cagliari: Massimo Cellino. Come sempre il patron non le ha di certo mandate a dire, ma anzi è stato sin da subito molto chiaro sulla situazione che sta vivendo un calciatore che è cresciuto sotto la sua ala come l'ex Milan Sandro Tonali.

Ecco le dichiarazioni da parte di Cellino: "Tonali è un grande giocatore, è pulito e lavora per essere tra i migliori". L'ex Cagliari ha poi continuato: "Milano è una città in cui è facile frequentare cattive compagnie È coinvolto in qualcosa di stupido, da sedicenti amici a cui in realtà di lui non importa un c… perché vogliono solo approfittarne. Mi fido di lui, al 100%".

Parole molto chiare che parlano di una situazione in cui Sandro è riuscito a farsi trascinare. Adesso non ci resta che attendere la decisione del giudice sportivo per capire quanto li siano costati questi errori.

