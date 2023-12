Ancora Ceccarini: “Vi dico quali sono i nomi nuovi per il mercato del Milan”

Il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e ha detto: “Al Milan in vista di gennaio piace Lenglet. Unai Emery non ha aperto minimamente ad un suo possibile addio ma da qui alla fine del mese di gennaio la situazione...

Il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e ha detto: "Al Milan in vista di gennaio piace Lenglet . Unai Emery non ha aperto minimamente ad un suo possibile addio ma da qui alla fine del mese di gennaio la situazione potrebbe cambiare”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.