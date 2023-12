Ceccarini: “Situazione infortuni non semplice, a gennaio serve un riforzo”

Il direttore di Tutto Mercato Web RadioNiccolò Ceccarini ha parlato del Milan e ha detto: "Situazione non semplice in casa Milan. L’ennesimo infortunio, a Salerno si è fermato Fikayo Tomori, ha messo ulteriormente in emergenza un reparto già decimato dalle assenze. E così ecco che l’inserimento a breve di un altro centrale diventa fondamentale”.