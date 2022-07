Ceccarini: “De Ketelaere il futuro, a 30 milioni sarebbe un affare”

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini il quale si è soffermato su Charles De Ketelaere e sulla trattativa che potrebbe condurlo in rossonero ha detto: “È un giocatore straordinario, secondo me se il Milan lo prende fa veramente uno dei grandi colpi di quest’estate. Prenderlo a 30 milioni più bonus sarebbe veramente un grande affare. De Ketelaere è il futuro, è il trequartista ma ha giocato anche come attaccante e può essere adattato anche a destra nel 4-2-3-1 anche se non è il suo ruolo. È talento puro, credo che in quarantotto ore il Milan voglia chiudere l’operazione”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini il quale si è soffermato su Charles De Ketelaere e sul suo futuro.