Causa contro FIFA e UEFA: ecco cosa studiano i club

I club delle tante leghe nazionali europee e non starebbero pensando ad una causa contro FIFA e UEFA . Questo secondo quanto si è appreso dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il motivo è semplice ed è da ricercare nelle tante partite ravvicinate.

La World League Association , che rappresenta le Leghe calcistiche di tutto il mondo, starebbe dunque considerando l'opzione di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la FIFA per abuso di posizione dominante nel determinare unilateralmente il calendario internazionale. Inoltre uno studio dimostrerebbe le enormi perdite di tutte le leghe nazionali.

