Tuttosport, casting in panchina: Lopetegui o Conceicao? Ma occhio a Rose

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'ultima settimana sono stati molti i nomi in orbita rossonera . Uno dei candidati maggiormente considerati rimane Julen Lopetegui : ci sono stati contatti ma la piazza non è convinta. Altri profili che stuzzicano sono quelli di Sergio Conceiçao del Porto, ma anche l'ex calciatore rossonero Mark Van Bommel , oggi all'Anversa. L'olandese si sposerebbe bene con l' idea di 4-3-3 . Nella lista c'è anche Marco Rose del Lipsia.

