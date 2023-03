Cassano: “Spalletti dopo il Napoli? In Italia al Milan o alla Fiorentina”

In questa stagione i destini di Milan e Napoli sembrano essere incrociati. Se nella scorsa stagione i rossoneri hanno vinto lo Scudetto con una cavalcata inaspettata, quest'anno gli azzurri stanno letteralmente dominando il campionato. Ma la successione nell'Albo d'Oro della Serie A , non è l'unico legame tra le due squadre.

L'urna di Nyon infatti ha messo di fronte proprio il Napoli come avversario del Milan ai quarti di finale di Champions League . La gara di andata si giocherà a San Siro il 12 aprile, il ritorno al Maradona il 18. Ma c'è chi ipotizza anche qualcosa in più. Ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di un eventuale addio di Spalletti , dopo una stagione straordinaria. E tra le ipotesi c'è anche il Milan .

Per quel che riguarda un eventuale futuro da un'altra parte, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il Real Madrid. In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche, la metterei sul Real. In Italia non andrebbe alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A penso solo a Milan o Fiorentina".