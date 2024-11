Cassano e la sua previsione: “Milan e Juve fuori dalle prime 4 in Serie A”

L'ex Milan Antonio Cassano ha parlato dopo la vittoria di ieri sera del Milan in Champions League sullo...

Nel corso di Viva el Futbol ha parlato l'ex rossonero Antonio Cassano che ha detto: "Se l'Atalanta da Scudetto? L'Inter è di gran lunga la più forte in Italia in questo momento, dietro metto il Napoli. La squadra di Gasperini deve arrivare nelle prime 4 e fa un capolavoro. Per vincere il titolo servono anche altre componenti, soprattutto quando arrivi nella fase calda della stagione tra marzo e aprile".