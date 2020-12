Cassano: “Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalò Ausilio”

MILANO – Queste le parole rilasciate dal l’ex calciatore Antonio Cassano a proposito del centravanti rossonero Rafael Leao: “Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalà Ausilio. Mi disse ‘vai a vederlo’, l’Inter lo aveva già preso ma me lo disse lui di guardarlo. L’unica cosa che non capisco è: gioca sull’esterno, da prima punta, da seconda punta? Dove?”

