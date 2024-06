Casillas: “Europei? Dai quarti in poi vedremo le squadre migliori”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato Iker Casillas che ha detto: “Dai quarti in poi vedremo davvero le squadre le migliori confrontarsi, dopo questa fase a gironi e gli ottavi di finale: lì ci divertiremo moltissimo. Ho sempre amato questa competizione e mi piace molto quando restano solo otto nazionali in lotta per vincere l’Europeo".