Continuano i festeggiamenti al museo Mondo Milan e su Wall Rossonero

I tifosi continuano a festeggiare lo Scudetto vinto. Sul social Wall Rossonero la festa continua. Il comunicato del Milan

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale nei giorni scorsi in merito ai festeggiamenti che continuano per lo Scudetto conquistato dai rossoneri: “Dopo esser stati al fianco della squadra in tutte le tappe che hanno condotto l'AC Milan alla conquista del 19esimo scudetto della propria storia, i tifosi rossoneri si sono riversati nelle piazze e per le strade e le hanno vestite dei nostri colori per celebrare un successo atteso per undici anni”.