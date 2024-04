Carnevali a Dazn: “Salvezza? Siamo convinti di potercela fare”

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato prima di Sassuolo vs Milan. Sentite tutte le sue parole sul match

In esclusiva a Dazn ha parlato pochi istanti fa l'ad neroverde Giovanni Carnevali che ha detto: "La società la sta vivendo con la massima attenzione, con la convinzione di sapere che possiamo farcela ”.

Ancora le sue parole

“C'è la consapevolezza che siamo in un momento difficile, quindi possiamo solo lavorare tanto come abbiamo sempre fatto in questi anni".