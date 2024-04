Milan, annuncio col botto: “Il nuovo allenatore sarà…” / News

Il Milan deve guardare al futuro senza perdere di vista il presente. E questo sembra essere il senso in cui si sta ragionando in casa rossonera. Va detto molto chiaramente: la volontà del club è quella di dare una svolta definitiva al progetto . Ed è per questo motivo che salvo colpi di scena clamorosi - che non ci saranno - quella che avverrà in estate sarà davvero una mezza rivoluzione. Ovviamente al centro di tutto (o quasi) c'è la questione tecnica. Che andrà risolta il prima possibile. Per intenderci: il Milan confermerà Stefano Pioli oppure no?

Le voci che sono circolate in questi giorni non hanno fatto altro che raccontare di come ci sia qualche piccola possibilità in tal senso. Attualmente, possiamo serenamente dire che le possibilità che Pioli possa essere il tecnico del Milan dell'anno prossimo, sono abbastanza basse. Ed è per questa ragione che le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sembrano essere particolarmente importanti in tal senso. Basti pensare a tutto quello che vi abbiamo riportato in queste settimane che viene - ancora una volta - confermato anche da fonti più autorevoli della nostra. Ma di cosa stiamo parlando? Le novità che arrivano, sono abbastanza pesanti: andiamo a leggerle insieme <<<