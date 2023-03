Pellegatti: “Kalulu? Ne avrà almeno per 2 o 3 settimane. Su Morata…”

Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione del Milan: tra infortuni, sfide delicate e calciomercato

Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione del Milan: tra infortuni, sfide delicate e calciomercato - tutto ai microfoni di Filo rossonero.

Sull’infortunio di Pierre Kalulu: “Ne avrà almeno per 2 o 3 settimane penso. Non ci voleva perché è sempre bello poter giocare con tutti gli elementi e al massimo dell’organico. È una brutta perdita perché è duttile e poteva essere schierato con diversi compagni. Secondo me in queste settimane era il difensore che aveva tenuto il rendimento più alto, o meno basso”.

Come si sistemerà la difesa, a questo punto? “Da domani (oggi, ndr), vedremo cosa diranno gli allenamenti. Era già un quiz prima dello stop di Kalulu, ci sarebbero state diverse soluzioni comunque. Senza di lui sta fuori uno tra Kjaer, Tomori e Thiaw perché Calabria e Theo Hernandez ci sono per forza. Calabria? Quando era rientrato non era entrato in maniera autorevole come in certe fasi della scorsa e di questa stagione, ma rimane lui perché Florenzi arriva da un lungo infortunio. Diciamo che a questo punto rimane il dubbio su quei tre”.

Su Morata: c’è qualcosa di concreto? Pellegatti risponde: “Bisogna sempre avere rispetto dei colleghi che l’hanno scritto (Gazzetta dello Sport, ndr). Mi sembra strano che arrivi, perché non fa tanti gol. L’ingaggio che ha è alto e ha 30 anni. Al momento non sono in Italia e devo verificare. Saprò dire nei prossimi giorni se ci siano possibilità o meno. Personalmente è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, mi sembra come caratteristiche un Giroud 7 anni più giovane. A noi serve un giocatore diverso dal 9 francese. Personalmente io spero e mi auguro di no, poi ovviamente se sarà farò il tifo di lui”.

Prima o poi l’investimento giovane andrà fatto… “Servirebbe un nuovo Kolo Mouani. Era l’ideale. Due anni fa l’avevo segnalato ma il Milan si è abbastanza seccato perché quando hanno avvicinato il giocatore era molto attirato dal calcio tedesco. E il Milan, quando c’è un giocatore non attirato… Io capirei se fosse il Manchester United, il Barcellona o il Real Madrid, ma si tratta dell’Eintracht Francoforte. Va bene così”.

Poi, Pellegatti continua: “Devo verificare un giocatore che non conosco molto, ma potrebbe essere l’ideale: Baldanzi. Ne parlano molto bene. È un giocatore che avrebbe tutte le caratteristiche di costo e prospettiva, soprattutto se andasse via Diaz. Subentrerebbe un italiano. Per lui e Parisi devo capire se ci sia un vago fondamento di verità. Mi ero sbilanciato su Zaniolo, sapevo di contatti molto personali tra lui e Maldini, poi la cosa non si è fatta. Alla fine la Roma col Galatasaray si è accontentata dei soldi che le avrebbe dato il Milan… 35 milioni i rossoneri non li spendono, ma se ci fosse una soluzione… Zaniolo non lo do per sicuro non al Milan. Fin quando non c’è evidenza è sempre ipotizzabile per il Milan”.

Infine, chiude: “Un giocatore pronto ed esperto su cui lavorare sarebbe Marcel Sabitzer”.