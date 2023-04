Caressa: “Napoli-Milan? A biliardo ti fanno vincere la prima e poi…”

Il noto giornalista di Sky Sport ha proposto la sua chiave di lettura sulla partita di ieri sera, in vista del doppio confronto in Champions

Redazione Il Milanista

Serata perfetta ieri per il Milan. I rossoneri hanno battuto con un netto 4-0 il Napoli al Maradona, grazie alla doppietta di Leaoe ai gol di Diaz e Saelemaekers, giocando la miglior partita in stagione. La squadra di Pioli ha riscattato alla grande il brutto momento vissuto prima della sosta, quando erano arrivati un pareggio contro la Salernitana e due sconfitte contro Fiorentina e Udinese. I rossoneri così sono saliti al terzo posto in classifica, a quota 51, scavalcando l'Inter.

Ma il successo di ieri non è stato solo importante in chiave campionato. La squadra di Spalletti infatti sarà anche l'avversario dei quarti di finale di Champions League. La prima sfida è in programma mercoledì 12a San Siro. Il ritorno sarà il 18 al Maradona.

A proposito di questo, Fabio Caressa ha proposto la sua chiave di lettura. Dai microfoni di Sky Sport, il giornalista ha commentato: "Ma secondo voi nella testa del Napoli non c’era il fatto che era la prima di tre partite, con lo Scudetto già vinto? Io penso una cosa: sapete quelli che giocano a biliardo, che ti fanno vincere la prima partita perché poi tu stai tranquillo? Fossi il Milan non mi fiderei di questa "palla 8" in buca d’angolo, senza Osimhen. E’ stata una partita con un clima molto particolare per il Napoli".