Caressa: “Ibra? Non può comportarsi come se fosse ancora calciatore”

“Si sono scagliati tutti contro Ibrahimovic, lui doveva parlare dopo la gara non prima. Hai detto che sei il boss ti devi prendere la responsabilità. Faccio delle considerazioni industriali sulla sua comunicazione: lui può dire che è il boss, però è importante che siano chiari i ruoli. Gli deve essere data una carica in cui si capisca che è il boss . Io credo che sia positivo che si prenda la responsabilità, ma lo ha espresso in maniera troppo aggressiva.

Il primo consiglio che do al Milan è dargli una carica nell’organigramma. Se uno nasce leone non muore gattino, ma come dirigente deve imparare. Se lui accetta di migliorarsi può essere l’uomo che può imporre determinate cose per la sua esperienza. Il suo modo di essere leader deve essere adeguato al suo ruolo, non può comportarsi ancora come fosse un calciatore“.