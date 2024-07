Cardinale in sede: temi caldi il mercato e il rientro dei Nazionali

Il presidente del Milan Gerry Cardinale si trova proprio ora a Casa Milan per fare un punto della situazione con i vertici societari rossoneri quando siamo oramai a metà estate. Tanti i temi toccati. Dal mercato in entrata e in uscita fino al rientro dei vari Nazionali che godranno ancora di qualche giorno di vacanza.

Il punto sulla situazione in casa Milan

Il mercato in casa rossonera è in fermento. In entrata i nomi sono quelli di Pavlovic e Fofana. Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono concentrati in tal senso, ma anche in uscita restano tanti i profili da piazzare. Non per ultimo c'è il problema dei nazionali che torneranno scaglionati con Alvaro Morata atteso a fine mese.