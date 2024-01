Cardinale: “Possedere un club? Mi stressa, se devo essere sincero…”

Come si sente a possedere squadre sportive?: “Mi stressa, se devo essere sincero, in una maniera che non ho mai sperimentato prima. La mia convinzione è sempre stata quella guardare allo sport come guardo a qualsiasi altra industria. Potresti produrre oggetti a Omaha come possedere i Giants a New York City, dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, è stressante mettere gestire questa mole di denaro, così come è stressante essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora ho un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima… lo stress Alfredo“. E poi ancora.