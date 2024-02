News Milan / Notizia folle: oltre 200 milioni! Cardinale ha deciso che… | Mercato

Come vi stiamo anticipando da ormai diverso tempo, bisognerà fare molta attenzione a quello che potrebbe succedere in casa Milan in sede di mercato durante la prossima estate. In effetti, in ambiente rossonero si respira aria di fermento e la sensazione è che qualcosa di grosso potrebbe andare in scena già nei prossimi mesi. Cambio allenatore? Possibile, ma non solo. Anche il prossimo calciomercato del Milan potrebbe riservare sorprese davvero grosse e importanti.