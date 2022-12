Caputi: “Milan squadra da battere, ma manca qualcuno al posto di Kessiè”

Mancano poche settimane al ritorno in campo della Serie A, dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar. Le squadre hanno iniziato ad allenarsi nei rispettivi ritiri per farsi trovare pronti per la prima partita di gennaio. Il Milansarà impegnato il 4 gennaio contro la Salernitana e l’obiettivo è di iniziare subito alla grande il nuovo anno. I rossoneri sono consapevoli della necessità di ottenere i tre punti per non prendere troppo distacco dai partenopei in prima posizione in classifica.