Capello: “Leao? Il paragone con Henry non è per niente azzardato”

L'ex tecnico del Milan Fabio Capello ha parlato del Milan. Le sue dichiarazioni sono state riportate dall'Ansa

A margine di un triangolare benefico a Limbate ha parlato Fabio Capello che sul Milan ha detto: “Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti però sembra che arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato. Ibra? Ci vuole una faccia tosta a parlare male di lui. Leao? Non è un paragone per niente azzardato quello con Henry . Leao ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico migliori di Henry però deve migliorare. Ci vuole tempo, sta migliorando anno dopo anno. Secondo me ha la possibilità ancora di migliorare ancora di un 30%”. queste le parole di Fabio Capello.

Ai canali ufficiali del Milan ha parlato la calciatrice rossonera Greta Adami che ha detto: “La pausa nazionali spezza sempre il ritmo. Noi stavamo facendo delle grandi partite, allenarsi in poche è un po’ più difficile. Ora aspettiamo le altri che rientrano e prepariamo la partita di sabato nel migliore dei modi. Siamo migliorati in tutti ruoli, è stato di squadra. Ci divertiamo e siamo un grande gruppo, poi i risultati ti danno tanta fiducia e diventa tutto più semplice. Sassuolo? Contro di loro sarà importante la voglia di vincere e di essere squadra, aiutandoci l’una con l’altra superando gli errori. Questa è la cosa più importante, poi fare attenzione a livello tattico seguendo ciò che ci dice il mister. Sono molto contenta dei miei primi messi al Milan. All’inizio ero un po’ titubante perchè era la prima volta lontano da casa e non sapevo come potevo viverla. Mi sto trovando bene con la squadra ed anche in città”. Queste le parole di Greta Adami.