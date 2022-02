Qui Milanello – Il report della seduta odierna

Ecco il report del club rossonero, pubblicato sul proprio sito ufficiale, dopo la seduta di allenamento di quest'oggi

In vista del match di venerdì sera tra Udinese e il Milan, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per continuare la preparazione contro i friulani.

Il club di via Aldo Rossi, come ogni giorno, ha pubblicato il report della seduta odierna sul proprio sito internet, acmilan.com.

Nuova seduta a gruppi per i rossoneri, che si sono divisi tra lavori sulla forza e sul possesso

Secondo allenamento settimanale questa mattina a Milanello , in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare l'Udinese a San Siro venerdì 25 febbraio alle ore 18.45.

Squadra divisa in due gruppi per l'allenamento odierno. Il primo, composto dagli undici partenti di Salerno, ha iniziato il lavoro in palestra, dove ha effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza prima di uscire sul campo, il ribassato, dove ha disputato una serie di partitelle su campo ridotto.