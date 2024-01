Capello punta il dito: “Il Milan aveva il centrocampo più forte in Italia…”

Fabio Capello ha detto la sua in maniera chiara ed esplicita riguardo il trasferimento di alcuni dei pezzi pregiato del centrocampo rossonero. La squadra che ha smantellato per 2/3 la mediana che ha portato il club ad alzare il 19esimo scudetto. Andiamo a vedere nel dettaglio le sue dichiarazioni.

"Il Milan aveva Calhanoglu, Kessie, Bennacer e Tonali. Quello era il centrocampo più forte d’Italia e il Milan lo aveva in casa. Non è rimasto quasi nessuno". Un'amara verità per tutti i fans rossoneri che si sono visti smantellare una mediana che oggi sarebbe tra le migliori di tutta Europa e soprattutto ancora giovane.