Capello: “Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma son sicuro che lotterà”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Fabio Capello che ha detto: "Al Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro : "Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?". Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce , un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli , niente fuochi d'artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà”.

Ancora le sue parole

“Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà: ha un grande allenatore, una rosa attrezzata, una città capace di caricare la squadra come poche altre e il vantaggio di non giocare le coppe europee".