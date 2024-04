Capello: “Milan e Roma possono offrire una serata come Real-City”

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato la sfida tra Milan e Roma. Le parole dell'ex tecnico delle due squadre

Lorenzo Focolari Redattore 11 aprile 2024 (modifica il 11 aprile 2024 | 11:04)

Stasera alle 21 a San Siro il Milan affronterà la Romanella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. In vista del match, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato la sfida. Ecco le parole dell'ex tecnico di entrambe le squadre.

Grande sfida: "Gli ingredienti per una grande notte europea ci sono tutti: campioni da copertina, due bravi allenatori che si sfideranno per la prima volta e una coppa che pesa tanto, tantissimo, sia per il Milan che per la Roma. I rossoneri sono squadra europea, lo dice la storia. L'obiettivo è di arrivare a Dublino e provare a conquistare l'unico trofeo mai vinto in Europa. Per la Roma la sfida ai rossoneri ha un valore doppio: arrivare ad alzarla nella finale del 22 maggio significherebbe non soltanto centrare un grande traguardo internazionale, ma anche staccare un pass per la prossima Champions".

I due allenatori: "Pioli punta spesso sull’aggressività, il suo uomo contro uomo in molte occasioni è stato la chiave per chiudere i rubinetti del gioco ai palleggiatori avversari e sfruttare la qualità dei suoi sprinter in ripartenza, da Theo Hernandez a Leao sulla fascia sinistra allo stesso Pulisic a destra: il piano partita sarà questo anche stasera? De Rossi mi sembra molto attento a trasmettere i suoi principi di gioco al gruppo, che li ha recepiti rapidamente e sa applicarli: la Roma morde ed è capace di andare in verticale in maniera immediata. Contro i velocisti del Milan serviranno grande solidità difensiva e lucidità, per colpire i rossoneri nel momento in cui si sbilanceranno".

Capello ha concluso: "Occhio anche ai calci piazzati, perché entrambe sanno fare male, in particolare la Roma, e alla lotta per il dominio del centrocampo. Questa sera sarò allo stadio e mi aspetto spettacolo: Milan e Roma hanno le carte in regola per offrire una serata come quella del Bernabeu tra Real e City in Champions. E per puntare a Dublino, se cercate una finalista dell'Europa League, guardate Milan-Roma".

