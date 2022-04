Capello: “Lotta Scudetto aperta, prossime partite decisive”

L'ex tecnico Fabio Capello ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli ultimi accadimenti in Serie A e in Coppa Italia

Redazione Il Milanista

In esclusiva sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex allenatore Fabio Capello che sul derby di Coppa Italia ha detto: “È una spallata data dall’Inter ai rivali, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ma ricordiamoci che questo 3-0 porta solo a una finale di Coppa Italia, non ti consegna automaticamente lo scudetto: la lotta è aperta e decideranno le prossime partite. Certo è che la squadra di Inzaghi è uscita da San Siro con grande fiducia. Ha ritrovato la convinzione di essere forte da ogni punto di vista, anche se il risultato non dice tutto”.

Se quello è stato un risultato bugiardo

“Il Milan non meritava la sconfitta, ha avuto diverse occasioni che non ha sfruttato, ma l’Inter ha mostrato di avere idee chiarissime e ha ribadito che può giocare in tante maniere, non solo in una. Sa come difendersi e come ripartire: Inzaghi ha capito quale era il modo migliore per esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori in funzione di quelle degli avversari. Questa è proprio la principale dote di un allenatore”.

Se l'Inter è in grado di fare il “tripletino”

“Per cominciare, in Coppa Italia non avrà una rivale facile: la Juve si è tirata su nel morale battendo la Fiorentina. E l’Inter ha faticato quando ha affrontato i bianconeri l’ultima volta. Ma proprio quella partita ha cambiato la stagione: la squadra di Inzaghi si è compattata nelle difficoltà, si è ricaricata mentalmente. Si vede che temeva la Juve particolarmente e, anche per quello, forse ha trovato il morale per fare l’impresa a Torino. Se avesse vinto Allegri, sarebbe stata corsa a quattro e invece”. Queste le parole dell'ex tecnico del Milan, dell'Inter e della Juventus Fabio Capello in esclusiva sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Un ex rossonero ha parlato della sua esperienza al Milan: sentite cosa dice!