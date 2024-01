Capello: “Il campionato si deciderà la prossima Primavera…”

Fabio Capello è chiaro e questo è il suo parere in vista del proseguimento del campionato. Ecco tutti i dettagli sulla squadra e sulla Serie A

Fabio Capello si prepara alla seconda parte del campionato e proprio poco prima dell'ultima giornata del girone d'andata ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il torneo da questo momento in poi. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le ultime in vista del prossimo incontro e trarre della plausibili conclusioni.

"Diciamo la verità, i punti da Inter e Juve sono tanti. I campionati però si decidono in primavera e non è la solita frase fatta… Il Milan deve essere continuo e sperare che le altre non lo siano. Sia Inter che Juve sono attrezzate per il titolo".

Non vengono date moltissime chance ai rossoneri, ma allo stesso tempo non si vuole partire già per sconfitti. Proprio per questo motivo la squadra continua a lavorare compatta in vista dei prossimi obiettivi. Ci si aspetta sicuramente tanto dal team diretto e condotto da Stefano Pioli.

