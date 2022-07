Capello: “Giroud ha convinto tutti, Origi secondo me è una scommessa”

Il Corriere dello Sport ha intervistato in esclusiva l'ex tecnico Fabio Capello il quale in vista della prossima Serie A che è ormai alle porte ha detto: "Spalletti ha perso Koulibaly, che dava sicurezza a tutta la squadra, e gli assist e i gol di Insigne. Il Napoli mi incuriosisce però. Kim è di sostanza e il georgiano ha, nei movimenti, qualcosa del primo Salah. Intrigante è anche il Milan che punta sulla qualità ”.

“Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo. Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione , potenziale straordinario”. Queste le parole al Corriere dello Sport che ha intervistato in esclusiva l'ex tecnico Fabio Capello il quale si è espresso in vista della prossima Serie A che è ormai alle porte.

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex difensore del Milan Leonardo Bonucci il quale sulla squadra Campione d'Italia ha detto: "Il Milan avrà la pressione di riconfermarsi, i nerazzurri se terranno Skriniar sono la più completa, poi ci siamo noi e bisogna fare attenzione alla Lazio". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex difensore del Milan Leonardo Bonucci in merito alla sua ex squadra e al ruolo che avrà nel prossimo campionato di Serie A.