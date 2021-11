Cannavaro: “Milan si giocherà lo Scudetto fino alla fine”

Fabio Cannavaro ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il campione del Mondo a Germania 2006 si è espresso sul Milan.

“Il Napoli in questo campionato gioca totalmente un altro sport, perché non vedo nessuna squadra che gioca all’altezza del Napoli. Al di là degli ultimi risultati penso che il Napoli sta esprimendo un gioco straordinario. Non mi fanno paura né il Milan, né i nerazzurri. Ogni domenica quando guardo il calcio italiano voglio che vinca il Napoli e che perda solo una squadra, quella bianconera ed è quella che mi fa paura”. Queste le parole del Pampa Sosa.

Il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato di Tonali e ha detto: “Un anno fa osservavamo un ragazzo che giocava per i primi mesi con la maglia del Milan, perdeva un po’ di certezze, non era lo stesso che avevamo visto con la maglia del Brescia. In molti hanno pensato che fosse sopravvalutato. Oggi il ragazzo è profondamente cambiato, non è la questione è successo qualcosa piuttosto che un altra, è passato un anno in più della sua vita un anno in più di Milan, ha metabolizzato quelle che erano le idee di Pioli che lo ha fatto passare da un centrocampo a tra ad uno a due e questo rende felice il Milan ma anche la nostra Nazionale. E’ uno dei giocatori che sta meglio fisicamente e ovviamente auguriamo a lui e a tutta la Nazionale di intraprendere la strada giusta. Quella che ci porta al Mondiale”.