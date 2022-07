Cannavaro: “Ho fatto i complimenti a Maldini, ha fatto un super lavoro”

Il grande ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato del Milan e in particolar modo di Paolo Maldini. Le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Dazn ha parlato l'ex Campione del Mondo a Germania 2006 Fabio Cannavaro il quale ha parlato del Milan e in particolar modo di Paolo Maldini dicendo: “Per nove anni il Milan è sempre stato dietro al Napoli, penso che quest’anno fosse molto più attrezzato. Ha una mentalità che alla fine fa la differenza. Ho scritto a Maldini, gli ho fatto i complimenti perché ha avuto la pazienza di aspettare e di trovare il momento giusto di andare a lavorare nella società che l’ha reso un giocatore straordinario, forse il più forte italiano che ho visto negli ultimi cinquant’anni. Con la semplicità che ha sempre avuto ha portato il Milan a vincere il campionato”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Dazn dove ha parlato l'ex Campione del Mondo a Germania 2006 Fabio Cannavaro il quale si è espresso sul Milan e in particolar modo su Paolo Maldini.

Del Milan ha parlato anche il tecnico Leonardo Semplici

Leonardo Semplici ha parlato MilanNews.it e ha detto: “La conferma di Paolo Maldini e Ricky Massara è una garanzia per come hanno saputo operare. Il Milan, intanto, ripartirà da un allenatore come Stefano Pioli che è stato l’artefice principale del capolavoro Scudetto. Nessuno, tra gli addetti ai lavori, avrebbe scommesso un euro sui rossoneri. In questo senso mi aspetto un mercato di miglioramento, arricchimento dove ci si focalizzerà su calciatori di grande prospettiva per impreziosire una rosa fresca di Scudetto”.

Sul rinnovo di Ibrahimovic

“Fondamentale. Ibra è in grado di infondere, in campo e fuori, morale e consapevolezza verso tutta la squadra. Il carisma di Zlatan è difficile da spiegare, percepirlo all’esterno non è la stessa cosa. Ho avuto la fortuna di vederlo in mezzo al campo, è stato determinante per la crescita dei compagni e la predisposizione nell’aiutarli. Origi? Può trovare quella continuità che non ha trovato al Liverpool. In questo senso avrà modo di esprimere i suoi valori che si sono intravisti in alcune partite. E’ un buon acquisto”. Queste le parole di Leonardo Semplici.