Candela: “Il Milan merita un allenatore come Conte”

Vincent Candela, ex difensore della Roma intervistato da Tuttosport. Per Candela, il Milan avrebbe meritato invece di Paulo Fonseca

Vincent Candela , ex difensore della Roma intervistato da Tuttosport. Per Candela, il Milan avrebbe meritato invece di Paulo Fonseca un allenatore “come Antonio Conte“.

“ Il Milan merita un allenatore come Antonio Conte . Il livello deve essere quello, un livello alto quando si parla di certi club. Il Milan è una squadra che merita allenatori che hanno vinto qualcosa in più in carriera“.

Nonostante venga definito un allenatore “con esperienza” e che “ha girato tanto” e “ha sempre fatto il suo“, Candela rimarca il fatto che per il portoghese ex Roma “allenare il Milan è una grande responsabilità“. Per l’ex giallorosso “il Milan è il Milan, punta sempre in alto, lo dice la sua storia“.