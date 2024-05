Gazzetta dello Sport: i dettagli del rinnovo contrattuale di Camarda

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe ad un passo dal raggiungere un accordo per quanto riguarda...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe ad un passo dal raggiungere un accordo per quanto riguarda il primo contratto da professionista del giovanissimo Francesco Camarda .

Le parti hanno gettato le basi per un’intesa triennale col calciatore che si legherà al Diavolo fino al 30 giugno del 2027. I rossoneri avrebbero così battuto la concorrenza dei due club di Manchester e in particolare del Borussia Dortmund . Sempre secondo la rosea, l’ufficialità è attesa al termine del campionato.

Camarda nel frattempo continua a brillare con la Primavera rossonera in attesa di far quello step in più che gli permetterà di entrare regolarmente nei ranghi della prima squadra.