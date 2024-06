Milan, telenovela finita: ora Camarda è pronto a firmare fino al 2027

Negli ultimi mesi uno dei temi caldi in casa Milan è stato il futuro di Francesco Camarda . Il centravanti classe 2008 , fiore all'occhiello del Settore Giovanile rossonero, ha compiuto 16 anni e dovrà firmare il suo primo contratto da professionista .

Nelle giovanili rossonere Camarda ha scalato rapidamente le categorie, segnando valanghe di gol e arrivando a giocare sotto età in Primavera e addirittura a esordire in Serie A. E il suo rendimento inevitabilmente ha attirato anche le attenzioni di diversi club .

Qualche settimana fa infatti sembrava in bilico il suo futuro rossonero, per l'interesse di squadre inglesi e del Borussia Dortmund. Ora però è tornato il sereno tra le parti e il giovane centravanti è pronto a firmare il rinnovo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti scrive: "Pericolo di fuga scongiurato: il baby Camarda sta per firmare il primo contratto da professionista. Scadenza 2027".