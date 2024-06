Milan, Camarda trascina l’Italia Under 17 sul tetto d’Europa

Quella di ieri è stata una serata da ricordare per i colori azzurri. L'Italia Under 17 si è laureata campione d'Europa battendo 3-0 il Portogallo , con una prova magistrale. Un trionfo che ha un grande tocco di Milan .

Per Camarda inoltre c'è stata anche un'ulteriore soddisfazione: il giovane centravanti infatti ha vinto il premio come miglior giocatore del torneo, chiuso con 4 reti in 5 partite. Ora lo aspetta il primo contratto da professionista con il Milan, che non ha intenzione di lasciarselo scappare.