Francesco Camarda show: il baby rossonero mette KO la Germania

Francesco Camarda è uno dei giovani più promettenti del settore giovanile del Milan. L'attaccante continua a segnare fior di gol anche in maglia azzurra. Il giovane talento di origini siciliane infatti è stato convocato dal c.t. Massimiliano Favo per la nazionale Under 17. Camarda ha preso parte alla spedizione del torneo “Quattro Nazioni“, appuntamento storico del calcio giovanile europeo.