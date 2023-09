News Milan – Cardinale ha deciso: 100 milioni per il cartellino di… | Mercato

Il Milan guarda sempre avanti, pianificando con largo anticipo e nei minimi particolari strategie e movimenti futuri per quanto riguarda il mercato e non solo. L'avvento di Gerry Cardinale al timone del club rossonero si è fatto sentire sensibilmente negli ultimi mesi. Che piaccia o no, l'impronta e la direzione si vedono nitidamente, così come il progetto. Un qualcosa che è destinato a continuare anche nei prossimi anni, sia in ambito generale che sul fronte del calciomercato del Milan.