Calvarese: “Fiorentina-Milan? Match gestito bene da Maresca”

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato del match tra Fiorentina e Milan. Sentite tutte le sue parole sulla moviola

Lorenzo Focolari Redattore 2 aprile - 15:33

In esclusiva a Tuttosport ha parlato l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese che su Fiorentina-Milan ha detto: "Nel primo tempo Belotti richiama un penalty per un tocco di braccio di Loftus-Cheek. Il tocco dell’inglese è di gomito, ma l’arto è ben attaccato al corpo e il movimento è coerente con la dinamica. Non ci sono gli estremi per una sanzione. Il direttore di gara campano chiude con venti falli fischiati".

Ancora le sue parole — “Maresca non sbaglia neanche sotto il profilo disciplinare, tenendo una linea chiara Giusto il giallo a Biraghi per fallo su Chukwueze e anche quello a Martinez Quarta, che stende Leao a ridosso dell’area con un intervento molto duro. Forse eccessiva la sanzione a Thiaw per fallo su Kouame. Nel finale ammoniti anche Tomori per perdita di tempo e Loftus-Cheek (fallo su Madragora, era diffidato). Maresca gestisce il match con padronanza, e si pone nella maniera più giusta anche nel rapporto coi componenti delle panchine. Lo dimostra il colloquio con Vincenzo Italiano sul finale del primo tempo, che si conclude con un sorriso da parte dell’arbitro e con un cenno del capo accomodante da parte del tecnico."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.