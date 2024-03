News Milan / Colpo di scena, DAZN dà l’annuncio in diretta: “Ci risulta che…”

Il 2024 rossonero sta regalando tante gioie e l'ultima è arrivata in trasferta grazie alla vittoria del Milan contro la Fiorentina . Il quarto successo consecutivo , che consente alla squadra di Stefano Pioli di blindare il secondo posto, approfittando anche della sconfitta della Juventus contro la Lazio . Il cammino del Milan nel nuovo anno è da Scudetto, segno del fatto che questo gruppo ha un valore importante e - soprattutto - segue l'allenatore, molte volte messo in discussione dall'ambiente rossonero.

Da qui al termine della stagione ci saranno ovviamente ancora tanti ostacoli da superare e obiettivi da centrare, in particolar modo in Europa League. Ma già da ora sta arrivando qualche segnale molto importante su quello che potrebbe succedere da qui a breve per il futuro prossimo del Milan. In particolare, DAZN ha dato una notizia in diretta davvero molto importante da questo punto di vista <<<