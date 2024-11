Calhanoglu: “Vogliamo vincere contro Atalanta, Napoli, Juventus, Milan…”

Hakan Calhanoglu protagonista in positivo e in negativo nella partita dell'Inter contro il Napoli di San Siro. Il turco ha segnato...

Hakan Calhanoglu protagonista in positivo e in negativo nella partita dell' Inter contro il Napoli di San Siro. Il turco ha segnato il gol del pareggio contro gli azzurri, per poi sbagliare il rigore del possibile 2-1. Queste le sue parole in conferenza stampa post gara:

Poi ancora: "Noi vogliamo vincere contro squadre come Atalanta, Napoli, Juventus, Milan. Però quest'anno è così e dobbiamo accettarlo: l'anno scorso era diverso, come detto prima ci sono squadre che si sono rinforzate. In questa stagione non siamo come l'anno scorso, ma siamo ancora lì: il calcio è questo, non possiamo essere sempre al top, perché ci sono sempre alti e bassi".