Costacurta: “Nel Milan ci sono gli stessi errori dell’anno scorso”

Con il deludente pareggio di Cagliari , il Milan è arrivato alla sosta con l'amaro in bocca. All'Unipol Domus infatti la squadra di Fonseca ha perso l'occasione di accorciare la distanza da Inter e Napoli , impegnate nello scontro diretto. I rossoneri peraltro hanno mostrato ancora una volta grandi lacune in fase difensiva . A tal proposito, Alessandro Costacurta ha detto la sua a Sky Calcio Club.

Le parole dell'ex difensore rossonero

"Il problema è che le cose che accadono ora sono in continuità con quello che succedeva l'anno scorso: magari c'era più equilibrio, ma gli errori individuali erano gli stessi. Questa è la cosa che a me sorprende: ci sono degli errori che passano da un allenatore all'altro. Quindi mi faccio la domanda: lavoreranno abbastanza? Credo di sì. Perché non migliorano? Si posizionano male? A me sembrano cose elementari".