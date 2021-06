Çalhanoğlu, la pazienza di Maldini agli sgoccioli: De Paul si prepara

Le ultime novità sul mercato rossonero con la suggestione Rodrigo De Paul che si fa sempre più pressante dalle parti di Milanello.

Arrivato Maignan, con il futuro di Donnaruma sempre più in bilico, ma con il riscatto di Tomori ormai in cassaforte, la dirigenza rossonera ha sistemato già un paio di questioni. I rossoneri però altre altre grane in casa, sempre legate ai rinnovi contrattuali, come il caso Calhanoglu. Anche il turco, infatti, è ormai prossimo alla scadenza e un addio a parametro zero non è un'eresia. vista la differenza di un milione di euro tra domanda e offerta. Il turco, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, continua a chiedere 6 milioni di euro netti a stagione per prolungare, ma il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di arrivare a quella cifra e si è fermato a 4 milioni. A Calhanoglu non mancano gli estimatori visto che piace in Qatar e la Juventus continua a tenere d'occhio la sua situazione con grande attenzione.