Calhanoglu investe Colombo: “Ha fatto un movimento veloce che Castillejo…”

MILANO – Nel pomeriggio di ieri la notizia inaspettata: Ibrahimovic ha il Covid. Chissà cosa è passato nella testa del giovane Colombo quando ha realizzato che sarebbe dovuto toccare a lui prendere il post del gigante svedese. Eppure ieri il giocatore non ha avuto paura di affrontare i suoi avversari, tanto da segnare una rete. A passare la palla vincete al giovane Lorenzo Colombo ci ha pensato Calhangolu che ai microfoni di MilanTv ha parlato così del classe 2002:

“Sono contento per Colombo, si allena tutti i giorni bene, ha giocato bene, deve continuare così. Sul gol ha fatto un movimento veloce e gli ho passato la palla, è successo anche con Castillejo ma non è andato in quella posizione”.