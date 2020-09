Calciomercato Milan, due nomi davvero grossi: contatti in corso!

Calciomercato Milan, spuntano due grossi nomi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Mancano 10 giorni alla chiusura del calciomercato e ogni momento può essere quello buono per chiudere un ulteriore colpo da regalare a mister Pioli. Il Milan nelle ultime ore starebbe lavorando su più tavoli in particolare per il ruolo di difensore centrale. Dopo il forfait di Duarte causa positività al Covid 19, la situazione di emergenza in quel reparto è diventata quasi insostenibile. Secondo il quotidiano Il Tempo, anche alcuni club europei si sarebbero accorti che il Milan è alla ricerca spasmodica di un difensore, ecco perché si sarebbero avvicinati a Maldini per proporre alcuni giocatori.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello del Manchester United che avrebbe offerto ai rossoneri Chris Smalling. Il gigante inglese sogna ancora di tornare a Roma, ma la trattativa fra i Red Devils ed i giallorossi sta registrando più di qualche intoppo. Il classe ’89 non rientra nel progetto United, la sua volontà sarebbe quella di lasciare Old Trafford. La destinazione rossonera sarebbe ovviamente gradita. Per una ventina di milioni di euro il Milan potrebbe assicurarsi un difensore di spessore internazionale che conosce anche bene la serie A. Intanto dalla Francia arriva un’altra voce clamorosa di calciomercato.

Come riporta RMC Sport, il Diavolo sarebbe di nuovo sulle tracce di Aurier, anzi i contatti fra Milan e Tottenham sarebbero tornati di nuovo fittissimi. Il terzino destro degli Spurs ha rifiutato qualsiasi destinazione gli sia stata prospettata. Il club di Levy non può permettersi di depauperare un patrimonio che tra l'altro ha il contratto in scadenza nel 2022 e si starebbe ammorbidendo sulle proprie richieste economiche. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe acquistare il calciatore ivoriano a titolo definitivo. Le possibilità che l'operazione si sblocchi sono decisamente aumentate.